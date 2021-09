Jerarquizados realizaron una olla popular y exigieron una mejora salarial

Jerarquizados de la Municipalidad de Paraná realizaron una olla popular en la Plaza 1º de Mayo, frente al Palacio Municipal, para exigir una mejora salarial.“Pedimos una reapertura de paritarias al intendente, hace un tiempo que estamos reclamando esto y no nos han convocado a una mesa de diálogo”, dijo la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, aY explicó que pesar de las malas condiciones climáticas, una gran cantidad de personas los acompañó con la olla popular. “La llamamos ´La Paciencia´ por los dichos de uno de los funcionarios, pero nuestra paciencia ya colmó porque un trabajador no puede vivir con 32.000 pesos”, explicó.En tanto, el secretario adjunto de APS, Ariel Gareis, destacó que “la última instancia de negociación salarial fue en abril, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores estuvimos casi dos años de percibir un aumento de suba” y detalló que “en noviembre tuvimos un 12% de aumento y en abril tuvimos una suba escalonada del 27% y se cerró la paritaria anual”.“Se hablan de millones de pesos en obras, y las personas siguen entrando en condiciones en modalidad de monotributistas, pero para los trabajadores que venimos de carrera no hay respuestas”, expresó.“Basta de migajas y hacer la vista para otro lado, necesitamos que nos convoquen a discutir paritarias, vamos a seguir en la calle hasta que el intendente nos reciba”, culminó Levrand.