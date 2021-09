Aplicaron 800 segundas dosis en un día: hubo anécdotas y agradecimientos

Sociedad Piden que se inscriban en la plataforma quienes se vacunaron en jornada abierta

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este miércoles estaba prevista la aplicación de 800 segundas dosis de Sinopharm -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar. Además de más de 100 dosis de Moderna a los adolescentes de entre 12 y 18 años.“Es un avance para todos y en mi familia ya estamos casi todos vacunados”, destacó otra.“Esta bueno estar bien con uno mismo y ya de paso ayudar a todos”, comentó un joven de 18 años, al que su madre había llevado a vacunar.“Se vacunan entre 700 y 1300 personas por día, depende de la cantidad de turnos que se entreguen para esa jornada, y hoy es un día muy especial por el reconocimiento a los agentes sanitarios”, comentó ala primera enfermera comunitaria de la provincia. “Es un orgullo haber iniciado como agente sanitario en la comunidad, amo trabajar en la prevención y me apasiona trabajar con las familias”, destacó.Y en ese sentido, recordó: “Un chiquito no se quería vacunar, estaba sentado en el auto con el papá; le pregunté qué había de premio y helado me dice. Entonces le respondí que íbamos a tomar helado. Lo vacuno entre la charla y cuando llega Vilma le entregué la jeringa. `Me voy a tomar helado”, le comentó. Y él me dice muy serio, `yo no pago, paga papá´. Ahí tuve que decirle, `me bajo entonces, porque pensé que el dinero era tuyo´. Los padres se fueron contentísimos porque el chico no se resistió a la vacuna”.Respecto de sus vivencias con las personas mayores, recordó el caso de una abuela de 93 años que quería conocer las Cataratas y el nieto la iba a llevar ahora que estaba vacunada. “Le dije que tenía seguir cuidándose porque el hecho de estar vacunada no significa que no se vaya contagiar, así que nada de fiestas clandestinas, le recomendó”, contó la vacunadora.