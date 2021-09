25 años sin Gilda: “su obra unifica todos los estratos sociales”

Se cumplen 25 años del fallecimiento de Gilda, la reina de la cumbia. El 7 de septiembre de 1996 viajaba en un colectivo con toda su banda, su madre y su hija, rumbo a una presentación que haría en Chajarí, Entre Ríos. En el kilómetro 129 de la ruta 12, un camión los embistió, el ómnibus empezó a dar tumbos y chocó de forma simultánea con dos autos que pasaban por ahí.Leilen Ruso, integrante del grupo dialogó cony recordó al icono de la música popular argentina. “En tanto años del estar en el proyecto, me sorprendió lo nítido que es su recuerdo en tanta gente. Para el fan club, es un artista que los interpela todos los días, pero esa emoción que sienten las personas por ella me parece hermoso”, expresó.Leilen contó que su momento más emocionante fue cuando “en las primeras dos presentaciones, que iban a ser las únicas del proyecto, vimos a tanta gente cantando y bailando sus canciones, con tatuajes en sus pieles. Se mostraron tan agradecidos de que estemos reviviéndola que emociona”.La joven señaló que la obra de Gilda “unifica a todos los estratos sociales. No muchos artistas tienen la posibilidad de interpelar a tanta gente. Creo que la canción Paisaje, es una bandera para muchos fans”.