Joven vende rifas para pagar una costosa operación que se realizó

Fabricio Farías fue operado de queratocono, una patología que se produce cuando la córnea, que es la superficie frontal transparente y en forma de cúpula del ojo, se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono. Ahora el joven necesita recaudar fondos para costear esa intervención.



En diálogo con Elonce TV, expresó que “es una enfermedad que afecta a la vista, a la córnea, la alarga, la va estirando y eso afecta la visión. Siempre afecta a los dos ojos. Yo tenía un ojo muy jodido, había que operar. Acá en Paraná no me cubría la obra social, era una operación que se paga en dólares”.



“Hace 10 años que sé que tengo este problema, pero la venía estirando. Conocí a un hombre que se operó de lo mismo en Santa Fe. Fui, les dije que no sabía cómo iba a pagarlo y me operaron igual. Todos me empujaron a hacerlo y ahora estamos vendiendo rifas para juntar dinero”, relató.



En ese sentido, indicó que la rifa tiene muchos premios que han sido donaciones de gente que conoce. “Primero eran cuatro o cinco premios. Después llegamos a 17. Mucha gente conocida aportó, pero también gente que no conozco o no veo hace mucho tiempo. Muchos me mandaron buena onda”, dijo.



Quien desee colaborar puede comprar un número acercándose al almacén ubicado en calle Maipú y Belgrano. Asimismo, se puede colaborar con dinero mediante transferencia al Alias: CORDON.CANADA.BICI de Brubank. También se puede llamar al teléfono 3434646192. Elonce.com