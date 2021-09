Transportistas de carga levantaron la protesta en el Túnel Subfluvial

Política Transportistas realizan corte total de la Ruta 14 y se formaron largas filas

El Comisario Sebastián Franz, del puesto caminero del Túnel Subfluvial, confirmó aque pasadas las 15.30 de este martes, los transportistas de carga que estaban apostados en las inmediaciones se retiraron del lugar.“Desconocemos el motivo exacto, pero cerca de las 15,30 no vimos más presencia y efectivamente habían levantado la manifestación que estaban llevando adelante. El tránsito no se cortó nunca”, aclaró.Tras ello, dio cuenta que la gran presencia de camiones que se pudieron observar en la ruta “era gente que estaban acompañando la medida”.“El transito retomó totalmente su normalidad”, remarcó Franz. Vale remarcar que la protesta de los transportistas sólo afectó a los vehículos de gran porte de carga, y no había inconvenientes para el tránsito liviano.Más temprano, Hermes Ludi, integrante de la FETAC (Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas) había confirmado ael cese de la protesta en la localidad de Chajarí, manteniéndose la presencia de camiones en la zona de Concordia. Asimismo, indicaba que aun están esperando respuestas del gobierno nacional al reclamo que surgió tras nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para el sector.