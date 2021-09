Preocupa la fuente laboral de empleados de un Hogar que depende de Copnaf

Trabajadores dependientes del COPNAF que prestan sus funciones en el Hogar Ángeles Custodios de la ciudad de Paraná expresaron su preocupación por su continuidad laboral ante la posible finalización del convenio que la entidad tiene con el organismo provincial.“En el mes de junio tuvimos una reunión con las hermanas que están a cargo del Hogar y nos informaron que no renovarían el convenio que tienen con el COPNAF, el cual finaliza el 5 de diciembre”, dijo Virginia, una empleada.Al no firmarse nuevamente ese convenio, “el hogar no puede seguir funcionando como tal” y los chicos tendrían que ser reubicados en otras instituciones. En lo que respecta a la fuente laboral de los 12 empleados, que dependen del COPNAF, “nos quedaríamos sin trabajo”, indicaron en diálogo conAnte esta situación, los trabajadores apelaron “a las autoridades municipales y provinciales. El COPNAF es un ente de la provincia y necesitamos que ellos se involucren, que se interesen. No sólo estamos pidiendo por nosotros sino también por los chicos, ya que ésta es su casa, es su hogar”.Según contaron los trabajadores, en Hernandarias “también hay un hogar de la misma congregación, que pasaba lo mismo y la municipalidad renovó el convenio con el COPNAF”. Asimismo, contaron que esta mañana mantuvieron una reunión con Gabriel Leconte, titular del organismo provincial, quien les ofreció “insertarnos en jardines maternales, pero por un monto de 19.500 pesos, que es la mitad de lo que estamos cobrando. Nosotros sacamos 31.000 pesos y con eso duramente nos alcanza para pasar el mes, y en muchos casos es el único ingreso”.Finalmente, mencionaron que las Hermanas “nos prestan el lugar para que el hogar pueda seguir funcionado, si bien no estarían a cargo del mismo, pero necesitamos una organización, como la que se dio en Hernandarias, o que el COPNAF nos haga una propuesta. La verdad que fue muy doloroso haber escuchado, después de tantos años de trabajo, esa propuesta del presidente (Leconte). Siento que no hay un interés por los chicos, no se está pensando en ellos y tampoco nos reconocen la cantidad de años y el trabajo que hacemos por los niños. No nos dan respuestas, nos dan algo para que nos conformemos y nos están bajando el sueldo, es muy doloroso haber esperado una reunión para eso”, expresaron finalmente.