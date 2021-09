Vacunación contra el Covid-19: aplican 1000 segundas dosis en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este martes estaba prevista la aplicación de segundas dosis de 800 Sinopharm y 200 de Moderna a los adolescentes de entre 12 y 17 años -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar.“Es una jornada tranquila, la gente llega, se vacuna y se va; no tiene que esperar mucho tiempo”, comentó ala coordinadora del operativo, Vilma Eckert.Respecto a la aplicación de Sinopharm, mencionó que la dosis se aplica a “personas que por una cuestión u otra reprogramaron su turno y fueron citados para este martes”.“Y desde las 13 se aplicarán segundas dosis de Moderna a los adolescentes de entre 12 y 17 años”, informó.Pese a las inclemencias climáticas, “se sigue vacunando hasta el último paciente que llegue”.“Ayer aplicamos segundas dosis de Sputnik en una jornada bastante movidita porque hubo esperas de hasta 40 minutos; el segundo componente de la vacuna rusa es la que más se está esperando, la que más reclaman y por la que vienen a preguntar todo el tiempo”, reconoció Eckert. Y en ese sentido, indicó: “Los últimos turnos programados fueron del 3, 4 y 5 de mayo y a partir de ahí se programan los turnos para los que les corresponde Sputnik”.En la oportunidad,registró el testimonio de quienes aguardaban su turno para completar esquemas de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Hace dos meses recibí la primera dosis y me demoré para la segunda, porque perdí el turno, pero la reprogramación me llegó enseguida”, comentó un joven.“Que ya estemos vacunados, todos nos sentiremos más cuidados y podremos salir con tranquilidad, sobre todo por la familia”, destacó otro.“Porque por la pandemia tenemos que protegernos del virus y la vacuna es lo único que hay”, valoró una mujer que llevaba su hijo a vacunar. “Fue duro y difícil porque ellos están en una edad en la que quieren juntarse y hubo un tiempo en el que estuvieron que estar adentro; ahora se abren otras actividades, como la presencialidad plena en la escuela, pero de igual manera hay que cuidarse de las otras variantes del Covid-19”, recomendó.