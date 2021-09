La liberación de agua en la represa Itaipú impactó en la altura del río Paraná

el curso de aguadesde la última medición.El repunte del río Paraná continúa lento y día a día suma centímetros en la capital entrerriana. El último registro en el puerto local, tomado este lunes, fue de 12 centímetros por debajo del cero de escala , lo cual se acumula al ascenso de más de 22 centímetros en la última semana.Al respecto, el director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz aclaró que el repunte no se extenderá por demasiado tiempo, sino que la altura del Paraná “persistirá en aguas bajas porque el nivel de lluvias que se espera son las normales para esta época de estación seca”.. “Ocurre quey en este momento, allá están teniendo problemas para acoplar algunas unidades térmicas de generación alternativa de energía a su sistema interconectado, por lo cual,. Para Gietz, “esto hizo que se haya producido, porque desde fines de marzo que no había una liberación tan grande de agua por parte de los embalses ubicados sobre el Paraná y específicamente de Itaipú”.y que inclusive, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional del Agua, pueda llegar a valores hacia el próximo fin de semana cercanos al metro en Paraná”, informó el director provincial de Hidráulica. De acuerdo a lo que explicó,, anticipó al respecto.Itaipú es una represa binacional de Paraguay y Brasil. Su apertura o cierre de compuestas repercute directamente sobre el caudal del río Paraná aguas abajo. En mayo pasado realizó la última la operación "ventana de agua" a la navegación, tras lo cual, pocos días después el río en Paraná registró un repunte de casi un metro.“El repunte del río Paraná se debe a Itaipú, porque es el último embalse que está antes de entrar a nuestro país, y ese recibe toda la descarga de los embalses que están aguas arriba”, aclaró Gietz al remarcar que “toda la costa tendrá este alivio por esta descarga, pero se esperan, para los próximos meses, subas hasta este nivel y después siga tu tendencia descendente hasta fin de año”.Al comentar que “ya llovió en Buenos Aires”, el ingeniero informó que “los pronósticos de lluvias para este martes y miércoles son para todo el Litoral”. “Hay dos frentes que se encontrarán, uno cálido y uno frío, los que provocarán este sistema lluvioso entre este martes y miércoles”, explicó.Y en ese marco aclaró que “todas las lluvias que puedan caer en nuestra zona, si bien alivian el perfil de humedad en los suelos, no afectan mayoristamente los niveles del río Paraná”.