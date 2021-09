Jerarquizados vuelven a protestar en reclamo de la reapertura salarial

“Ya hemos hecho las presentaciones a la Secretaría de Trabajo, al propio Intendente y a la Viceintendenta informando que el próximo miércoles 8 de septiembre de 11 a 15 horas vamos a hacer una asamblea con retención de servicio”, confirmó Levrand.



La gremialista aseguró que la medida responde a la necesidad de “volver a la calle para visibilizar el reclamo en pedido de reapertura de paritaria”.



Además, detalló que también realizarán un “guiso de la paciencia”, en referencia a las declaraciones del secretario municipal de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri.



Vale mencionar que la Asociación Personal Superior fue el único gremio municipal que no aceptó el acuerdo salarial firmado este año, y que incluía entre otros puntos el cobro a partir de septiembre los ascensos automáticos atrasados de 2019 y 2020, así como también las actualizaciones de las asignaciones familiares.



“En esta asamblea también queremos dialogar con los trabajadores y decirles la verdad. La mayoría de ellos no van a ser alcanzados por los ascensos automáticos acordados, los jubilados no tendrán este beneficio y las asignaciones familiares tampoco son para la totalidad de los trabajadores”, advirtió Levarnd.



“Los trabajadores no estamos en la calle por capricho, sino por una necesidad porque día a día lo golpea más la inflación y la plata no alcanza. No se come con ascensos ni asignaciones familiares. Tenemos que decir basta, y que el Intendente de Paraná reabra esta mesa de negociación”, finalizó. (APF)