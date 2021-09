Se reactivó el comedor del Complejo Escuela Hogar: asisten unos 500 chicos

El aroma a polenta con salsa boloñesa, el menú “que más les gusta” a los chicos que asisten al comedor del Complejo Escuela Hogar de Paraná, fue el plato elegido de este lunes para dar inicio al servicio que había sido suspendido debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.“Es un momento desafiante porque nunca hemos transitado estos momentos y estamos aprendiendo entre todos, coordinando y moviendo todos los engranajes de nuevo; están volviendo los estudiantes y estamos viendo cuántos serán porque todavía no tenemos números precisos”, comunicó ala coordinadora pedagógica del Complejo, Rosa María Ramírez.Previo al inicio de la pandemia, 700 era el número de chicos que asistía al comedor; hoy se cocinaba para unos 500.Y agregó: “Hay mucha expectativa porque este era un día muy esperado; el personal de cocina y de los servicios auxiliares deseábamos que se volviera al comedor porque es un lugar convocante, un ordenador social que atrae a los chicos a la escuela”. Al remarcar que “es fundamental la recuperación de rituales”, Ramírez destacó que los alumnos “recuperan hábitos, vuelven a encontrarse con los rostros al transitar las aulas y el comedor”.“El comedor tiene muchísimos componentes de carácter educativo que para nosotros son valiosísimos”, destacó al valorar que “los chicos se están acercando a la escuela de nuevo y habrá que tener paciencia para esperarlos e ir acomodándonos”.Por su parte, el cheff Cristian Arrúa, informó que son entre 45 y 50 chicos los que asisten a los seis comedores que fueron habitados “para que no se junten las burbujas sanitarias de los turnos mañana y tarde”.“Durante el año pasado y parte de este estuvimos entregando los módulos, pero no es lo mismo que los chicos vengan a comer, porque también nos comentaron que eso no les alcanzaba. Y ahora nos da un enorme placer que vengan a desayunar, almorzar y merendar”, aseguró.En la oportunidad, informó que se puso en marcha la panadería. “Les vamos a dar pan de nuestra propia panificación y estimamos sacar tortas y facturas”, adelantó Arrúa.Consultado al cheff sobre el plato preferido de los comensales, éste aseguró que “el guiso es lo que más les gusta a los chicos”. “Si nos da el presupuesto, veremos si podemos prepararles una salida de pata-muslo de pollo con puré”, adelantó. De acuerdo a lo que comentó, antes de la pandemia, por cada chico, el presupuesto mensual de los módulos alimenticios era 750 pesos para la copa de leche y 890 pesos para la comida.“Fue terrible saber que durante la pandemia los chicos no iban a poder comer porque en muchos casos, la única comida que tienen en el día es la del comedor de la escuela. Y de acá se van bien nutridos porque tienen desayuno, almuerzo y merienda. Además, a los chicos con desnutrición o bajo peso, además de estas tres comidas, se les dan colaciones para suplementar”, informó la Lic. En Nutrición, Daniela Ramírez.Son entre 12 y 15 los trabajadores en el comedor del Complejo. “Teníamos muchísimas ganas de volver, porque la pasamos bastante mal cuando no había chicos, y este es un gran día. Esperamos que salga todo bien”, destacó el cocinero Emanuel.