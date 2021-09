Aplicaron segundas dosis de Sputnik V y hubo un agradecimiento muy especial

En el marco de la vacunación contra el coronavirus, 1.050 personas fue convocadas este lunes en el Complejo Escuela Hogar de Paraná para recibir la segunda dosis de Sputnik V. Luego 300 adolescentes de entre 12 y 17 años recibirán la primera aplicación de Moderna.Un hombre relató aque “a la primera la recibí en junio. Preferí esperar porque que siento más seguro. Con la primera me fue muy bien. Esto es muy importante para sentirme mejor y que el resto de la gente también se sienta más segura”.En tanto, una mujer expresó que “el 10 de mayo recibí la primera vacuna. Estoy feliz de esto. Gracias a Dios, tengo ocho hijos, y nadie de mi familia se contagió” y resaltó la “muy buena atención” en el lugar.Un joven les acercó un regalito a los agentes sanitarios porque “atienden muy bien. Es un placer”, expresó al darles las “gracias”. Emanuel sostuvo que completar el esquema es “un alivio y da un poco más de tranquilad porque veníamos pasando tiempos malos”.Por su parte, una de las enfermeras que recibió el obsequio resaltó que “para nosotros es muy emocionante y un orgullo a donde hemos llegado con todo lo que conllevó esta pandemia. Es una satisfacción estar al servicio de la gente y poner ese granito de arena para calmar un poco todo ese dolor que hemos pasado”.Enseguida Carolina contó que “al principio tuve miedo, porque trabajé con pacientes positivos de covid que estaban alojados en hoteles. Fue mi primera experiencia como enfermera. Hasta hoy no me he contagiado. Ahora, colaborar acá, es un orgullo”.