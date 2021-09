Habrá jornadas de limpieza de arroyos de Paraná: Cómo participar

A partir de una iniciativa que involucra a UADER, la Municipalidad, el Concejo Deliberante y diversas empresas y organizaciones, se desarrollará en la capital entrerriana una estrategia colectiva de concientización, limpieza y cuidado de los cursos de agua y espacios verdes. El sábado 18 de septiembre se realizará una primera actividad, de 8:30 a 16:00 en torno al arroyo Las Viejas. Se convoca a voluntarios/as de la comunidad a participar tanto en la limpieza como en acciones complementarias de promoción y concientización.Tras el objetivo general de implementar una estrategia colectiva de concientización del cuidado ambiental, un conjunto de instituciones, empresas y organizaciones impulsan una convocatoria para la concientización sobre el cuidado y limpieza de arroyos de la ciudad de Paraná, que tendrá su primera expresión en una jornada solidaria el sábado 18 de septiembre.Esta propuesta busca afianzar el proceso de integración y cooperación con la comunidad, poniendo el acento en la producción sustentable, el cuidado del medio ambiente y el compostaje familiar y comunitario.Para ello, organizadores plantearon un cronograma de limpieza de los arroyos de la ciudad que desembocan en el río Paraná y el cuidado de los espacios verdes aledaños a los mismos, convocando la participación de la ciudadanía no sólo para las tareas en si de limpieza que se enmarcan en el trabajo que habitualmente lleva adelante el Municipio en el mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, sino también para acciones de promoción y concientización; además de actividades complementarias como talleres de reciclaje, intercambio de plantines, compostaje, identificación de especies nativas, ferias agroecológicas y expresiones artísticas.El sábado 18 de septiembre, de 8:30 a 16:00, se realizará una primera Jornada Solidaria para el Cuidado del Ambiente en torno al Arroyo Las Viejas. El trabajo se centrará en la desembocadura de este curso de agua, en la zona del Balneario Thompson.En esta estrategia es sustancial el acompañamiento de diversas áreas de la Municipalidad como la de Medio Ambiente, Salud y Cuencas, que aportará entre otras cosas maquinaria, personal y distintas herramientas y elementos necesarios para la tarea; así como también el Honorable Concejo Deliberante; la contribución de las empresas Epak y Punto Orgánico; las organizaciones de voluntarios ONG Cauce Ecológico, Tierra Viva, Red Arbolándonos, Amigos del Río, Ser Verde y Scouts; la Cooperativa Nueva Vida; el Centro de Salud «Selig Golding»; el Club Náutico Paraná; las comisiones vecinales Villa Almendral y El Túnel; y la participación de la comunidad universitaria desde las cuatro facultades de UADER.Asimismo, se destaca el acompañamiento del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER) para brindar cobertura a quienes se inscriban a la jornada solidaria.Las personas que deseen sumarse voluntariamente a esta actividad, deberán inscribirse a los fines de que las instituciones convocantes puedan organizar mejor las cuadrillas y todo lo que implica la jornada, como separación y entrega de materiales recolectados, puestos de hidratación/colación, primeros auxilios, seguros y stands, entre otros aspectos.Para participar en el turno mañana (8.30 a 12): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFJstmQVW2MHsgzaSuk0hx3lkKwTnrb2IuSxoquYT8zXIaiQ/viewform Para participar en el turno tarde (12 a 16):https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq95T_LlAF8LOAfOevhg_E4M9F454cNAmaL1M6rA-YyDFUg/viewformPlazo de inscripción con cobertura del IAPSER: Lunes 13 de septiembre (quienes se inscriban luego de esta fecha no contarán con seguro).Cabe indicar que el jueves 16 de septiembre, a las 19:00, mediante la plataforma Google Meet, se realizará una capacitación para voluntarios y voluntarias.Se espera que esta convocatoria de septiembre sea la primera de otras que puedan desarrollarse en los meses sucesivos, para trabajar en la limpieza de otro tramo de Las Viejas y el arroyo Antoñico.En esta acción colectiva confluyen, además del espíritu solidario y colaborativo de distintos actores de la ciudad, por un lado, la política de UADER de alentar en la formación de futuros/as profesionales el compromiso social con el entorno; y el fomento para ello de prácticas pedagógicas de educación no formal que vinculan a estudiantes de un modo directo con las problemáticas del territorio. Por otro lado, el Programa de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Paraná, que constituye un instrumento concreto para favorecer el cuidado del ambiente y recuperar recursos existentes, generando así oportunidades de desarrollo local en materia de sustentabilidad.La ciudad de Paraná es atravesada por numerosos arroyos, muchos de los cuales se encuentran entubados y aquellos que quedan a cielo abierto acaban siendo depositarios de residuos urbanos. En algunos tramos de estos cursos de agua se han conformado asentamientos irregulares que quedan expuestos a la contaminación, a enfermedades, al aumento repentino del caudal o incluso a desprendimientos o desbarranco de la orilla. Este complejo panorama afecta no sólo la calidad de vida de las personas, sino también del agua, con impacto negativo en el río Paraná, cuya bajante histórica que impacta en los arroyos, representa una oportunidad excelente para sanearlos y limpiarlos.Por fortuna, en la agenda de muchas organizaciones de la sociedad civil y de entidades gubernamentales, el cuidado del ambiente va cobrando la relevancia necesaria para que las estrategias de acción y concientización se multipliquen. En este caso, la Universidad Pública también se hace eco de una demanda social que requiere urgente tratamiento y de una acción mancomunada donde se potencien los recursos humanos y materiales de cada organización.