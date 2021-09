Nuevo sistema de recolección: “la basura ya no es un problema”, afirmó Bahl

Circuitos

Implementado por la Municipalidad, optimizó y amplió el servicio en pos de una ciudad más limpia y solucionar un problema central que afectaba a la ciudadanía. El ordenamiento y la inversión incluyen una unidad central de monitoreo, nuevos camiones, contenedores y tecnología.A un año del inicio del Nuevo Sistema de Recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), el balance es sumamente positivo y ha solucionado inconvenientes de larga data. Vale recordar que a finales de 2019, la ciudad estuvo al borde de una crisis sanitaria por la falta de recolección de residuos en un lapso muy amplio de tiempo.El nuevo sistema, junto al trabajo y la organización, permitió no volver a sufrir esos inconvenientes. El mismo tiene diagramado 32 nuevos circuitos, con horarios fijos rutinariamente y contempla el crecimiento territorial y demográfico de la ciudad."La basura ya no es un problema en Paraná y eso tuvo que ver con la decisión de ordenar los recursos e invertir en equipamiento para mejorar la prestación de un servicio esencial", señaló el intendente Adán Bahl."Nuestra ciudad es una de las pocas con una densidad poblacional de más de 300 mil habitantes en la que el servicio de recolección es prestado por el Municipio, generalmente esa tarea es delegada a los privados. Por eso estamos muy satisfechos con el resultado alcanzado", agregó.InversiónEl ordenamiento en las cuentas públicas permitió avanzar en la adquisición de equipamiento de última generación destinado a la recolección de residuos, con el objetivo de contar con vehículos nuevos, tecnología y recursos que permitan desarrollar este nuevo sistema de forma óptima y según lo estipulado.-Diez camiones compactadores de carga trasera y uno de carga lateral-1.000 contenedores plásticos de carga trasera-100 contenedores metálicos de carga lateral-420 contenedores de carga lateral anti vandálicos (en proceso de compra)-Dos camiones compactadores de carga lateral (en proceso de compra)Pensando en la implementación del nuevo sistema, se creó una nueva Unidad Central de Recolección de RSU, que permitió la selección específica y capacitación del personal destinado al área. Además se constituyó un sistema de control vía GPS.“Cuando comenzamos la gestión sabíamos de las grandes deficiencias del servicio de recolección. Incluso al inicio tuvimos que recurrir a Vialidad Provincial solicitando sus vehículos para poder juntar la basura manualmente. Hoy, después de mucho trabajo, ordenamiento e inversión, podemos decir que tenemos un sistema muy eficiente que nos permite tener la ciudad limpia. Además, es una base excelente para avanzar hacia otros objetivos que nos pusimos en el corto plazo, como es la separación en origen”, expresó Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos.Se trata de una práctica que marcará un quiebre en materia ambiental en la ciudad. Este avance, además de contribuir al cuidado del planeta, permite lograr mayor organización para las diferentes cooperativas de recuperadores urbanos que trabajan en Paraná."Los gobiernos locales tenemos la responsabilidad de trabajar en la sustentabilidad de nuestras ciudades, y la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos ocupa un lugar central en nuestro plan ambiental. Un proyecto que incluye el compromiso comunitario y la inclusión de los recuperadores urbanos", concluyó el intendente Bahl.La doble contenerización comprende dos tipos diferentes de contenedores: unos destinados a recuperables y otros a los residuos no recuperables, generando división de circuitos y la necesidad de utilizar vehículos diferentes para evitar la contaminación del residuo a recuperar. Para esto se adquirirán 420 nuevos contenedores de carga lateral y dos camiones compactadores laterales.Cada compactadora de carga trasera recorre alrededor de 120km diarios entre los dos turnos de recolección.Desde el inicio del nuevo sistema se han colocado 1175 contenedores hasta el momento.Uno de los principales problemas a los que se enfrenta en este ámbito es el vandalismo de contenedores. Desde el inicio hasta hoy, se ha sufrido la pérdida de más de 200 unidades por quemas.