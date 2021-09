La “abuela tiktoker” de Paraná reveló la clave para divertirse en redes sociales

Durante la pandemia, varios personajes se han adueñado de las redes sociales y captaron la atención de los usuarios que también buscaron distraerse en los momentos de encierro. Uno de estos casos es el de Stella Maris Barzola , la “abuela tiktokera”, de Paraná, que con sus ocurrentes videos divierte a grandes y chicos.“Arranque con mi hija, que me incentivó a hacer unos videos. Una cosa llevó a otra, me entusiasme y los comentarios que recibía también me motivaron para seguir haciendo esto que tanto me gusta y divierte. No pensé llegar tan lejos, pero acá estoy”, expresó a Elonce TV Stella.Su primer video fue un reto bailable. La abuela, dijo que la clave es “ponerle actitud y seguir, porque uno recibe mensaje buenos y malos”, contó. En tiktok la pueden encontrar como Stella_barzola, actualmente tiene 2769 seguidores: “Quiero que la gente se contagie de la alegría y baile”, dijo. Hoy en día,Por su parte, su esposo comentó que “junto con mis hijos la apoyamos en esta decisión. Ella se siente bien y eso es lo más importante”. Nota completa en el video.