Transportes escolares: “Entre un 20 y 30 por ciento dejó la actividad”

Pedido de asistencia

Tras la vuelta a las clases presenciales, transportistas escolares de Paraná notan una mayor de manda de familias que requieren su servicio. “La situación está tendiendo a normalizarse, estamos tomando a más niños ya que los padres también están volviendo a trabajar presencial en la Administración Pública”, dijo la presidenta de la asociación de Transportistas Escolares de Paraná, Silvina Salas, a Elonce TV.Consultada sobre la cantidad de transportistas que hay en la ciudad, valoró que “hay unos 70 trabajando, debemos hacer un relevamiento final porque un 20% y 30 % que dejaron a actividad, algunos se reinventaron y otros se jubilaron”.En cuanto a los precios, Salas detalló que “la tarifa completa ronda los 7.500 pesos, es decir ida y vuelta, y la media tarifa unos 5.000 pesos”.En cuanto a los protocolos que llevan a cabo, indicó que tanto los niños como el chofer deben ir con barbijo, no pueden compartir bebidas ni comidas. Además, en el transporte debe haber alcohol.Uno de los problemas que registran tras la vuelta del fruncimiento dijo que no recuperaron los lugares frente a las escuelas: “Necesitamos el lugar donde está señalizado, muchos padres respetan eso y otro no, solo lo ocupamos cinco o diez minutos, pero es necesario”, dijo.“Durante la pandemia no recibimos ayuda, solo tuvimos por parte de la provincia de Entre Ríos fue la excepción del pago de patentes e ingresos brutos durante el primer semestre del 2021, y toda la deuda del 2020 nos quedó pendiente”, resaltó.Además, mencionó que solicitaron a la Municipalidad “que sean exceptuados de la tasa de Higiene, “es una contraprestación y estamos con una deuda del 2020”.