Sigue la aplicación de segundas dosis a quienes recibieron la primera de Sputnik

En el Hospital de la Baxada continuó este viernes la vacunación, con turno, contra el coronavirus. En este caso se aplicaron 3.800 dosis de Moderna a quienes habían recibido la primera de Sputnik V. Como en cada jornada, los concurrentes destacaron la agilidad del operativo.“Decidí combinar. Estoy contento porque mi vieja ya tiene las dos dosis y el resto de mi gente también. A mi me faltaba, así que decidí no esperar más. Ya hacía unos tres meses que me había vacunado. Esto es vida y da esperanza de que el año que viene podamos andar sin barbijo y compartir un mate”, expresó un joven en declaraciones aOtro hombre resaltó que “cualquier vacuna la voy a aceptar. Esto significa estar un poco más seguro, no con tanto miedo”, mientras que una mujer expresó que “estaba esperando ansiosamente esta segunda dosis. Acepté combinar para no esperar y prevenir lo que pueda llegar. Está todo muy bien organizado”.Por su parte, jóvenes afirmaron que “me dijeron que Moderna era una buena opción” y consideraron que estar vacunados les va a dar “libertad para poder salir más tranquilos y, más que nada, por nuestros papás. Nadie quiere volver a encerrarse”.“Tenemos que difundir la importancia de vacunarse. Estaba esperando con ansias esta segunda dosis. Elegí Moderna. Es muy importante destacar la amabilidad del personal”, dijo Federico Gentile, el responsable de Prensa de Enersa quien también recibió la segunda dosis en esta jornada.