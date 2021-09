Vacunación contra el Covid-19: aplican 1200 segundas dosis a jóvenes paranaenses

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para la jornada de este viernes estaba prevista la aplicación de 1.200 segundas dosis de Sinopharm -con turno previo- a personas de entre 20 y 30 años en el Complejo Escuela Hogar.Y para este sábado está prevista la aplicación de otras 1200 de segunda dosis de Sinopharm con turno asignado.La coordinadora del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda, comentó que “quienes hayan extraviado el certificado de vacunación, si tienen la aplicación Mi Argentina que está conectada al Nomivac y al SISA -que son los sistemas de carga de vacunación-, lo corroboramos y le entregamos un duplicado de esa primera dosis, para después registrar la segunda”.“Si bien es más fácil tener el certificado en el teléfono, para nosotros es más ágil el papel porque sino nos demanda más tiempo el tener que fijarnos y eso retrasa el trabajo”, explicó.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes iban a completar su esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Vacunarme es un poco más de alivio a esta pandemia interminable”, aseguró un joven que se mostró “muy contento” durante la jornada de inoculación. Consultado al muchacho cómo transcurre este tiempo de pandemia, éste comentó: “No la pasé tan mal porque prefiero estar más tiempo en casa y no salir tanto; sí por perder seres queridos y el tema del estudio. Fue un año bastante complicado”. “Mi mamá es paciente de riesgo, así que trato de cuidarme lo más posible”, remarcó el joven que llevaba doble barbijo.Una abuela que acompañaba a su nieta a vacunarse comentó que lo hacía porque la joven “no quería ir sola”. “Que se vacunen es lo más justo, para evitar los contagios”, destacó.“La vacuna es una manera de prevenir”, remarcó una joven de 20 años que el 29 de julio había recibido la primera dosis. “En mi familia están todos vacunados, algunos esperando la segunda dosis”, comentó.“Ni bien se empezó a hablar de la vacuna nos inscribimos, y está buenísimo que todos podamos vacunarnos indistintamente de la marca de la vacuna. Ojalá que todo mundo tenga la iniciativa de venir a vacunarse porque es gratuito, es masivo y las jornadas abiertas están muy bien para quienes no se pudieron anotar”, subrayaron dos amigas que juntas fueron a vacunarse contra el Covid-19 a una jornada abierta, el 29 de julio.“Te da un poco de esperanza que todos nos estemos vacunando”, ponderó la joven instar a quienes aún no pudieron vacunarse, “que esperan las jornadas abiertas y vayan porque pueden salvar muchas vidas; si tenemos la oportunidad, hagámoslo”.