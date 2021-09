Con profunda congoja pidieron Justicia frente a Tribunales por Gonzalo Calleja

Familiares, amigos y allegados de Gonzalo Calleja, se concentraron este jueves frente a los Tribunales de Paraná para pedir que se “sepa la verdad” por el crimen del joven contador hallado muerto en un descampado de calle Montiel. En silencio y sólo escuchándose palmas, munidos con velas, usando barbijos, llevaron adelante el pedido de Justicia.



Lucas Calleja, hermano de la víctima , en diálogo con Elonce TV aseguró que la premisa era esa, “convocarnos hasta este lugar con respeto, cuidados, barbijos, distanciamiento, para apoyar la tarea que se está realizando, tanto de la policía, Fiscalía, abogados querellantes. Estamos esperanzados en que se llegue a la verdad, que se llegue a los verdaderos responsables, que se sepa qué es lo que pasó y a su vez, que esos responsables paguen”.



“Todos por Gonzalo. Condenas firmes y reales para los responsables” del homicidio, rezaba otro de los carteles que se levantaron en el pedido de Justicia.



Consultado respecto de la declaración del único detenido en el marco de la causa, Exequiel Morato, entendió: “Él ha declarado, ha dicho muchas cosas que ha verificado lo que venía trabajando Investigaciones y la Fiscalía, por lo que entiendo, según los abogados querellantes nos han manifestado que es positivo. Faltan resolver otras cosas, Morato ha nombrado que había otra persona que no sabe su identidad. Confiamos en que se siga con la investigación y se llegue al responsable o los que lo hayan sido. Y que, en ese caso, una vez que se sepa, que paguen”.



Desde la familia “hemos estado a disposición, hemos brindado la información que nos han solicitado. Han declarado la novia de Gonzalo, algunos amigos. Es muy bueno el ida y vuelta con el fiscal Santiago Alfieri, como las diferentes reparticiones de la policía, como con la querella. Estamos esperanzados en que se llegará a la verdad”, puso relevancia el hermano de la víctima.



Refirió que “ni Morato, como las personas que detuvieron y que después fueron liberadas, las que se encontraban sospechadas, no son de nuestro círculo íntimo, no son gente que conozcamos, ni nosotros como familia, ni los amigos más cercanos de Gonzalo. Por eso fue la incertidumbre desde un primer momento, de dónde había conocido Gonzalo a esta gente”.



Destacó que “no ha aparecido ni el dinero que supuestamente iba a cambiar, ni las pertenencias de él, su mochila, celular, el reloj inteligente, las llaves del auto. Sé que se siguen buscando pero no ha habido pistas aún de esto”.



Al ser consultado, el hermano de Gonzalo contó que aún el auto de la víctima no ha sido devuelto a su familia. “Entiendo que se le realizaron pericias en el momento en que lo encontraron, pero hasta el momento del vehículo no hemos tenido novedades”, dijo.



“Esperemos que pronto se haga justicia y se encuentre a los verdaderos responsables y paguen”, aseveró por último Lucas Calleja. Elonce.com.