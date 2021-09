Le robaron una bicicleta a joven de Paraná y pide colaboración para encontrarla

Un nuevo robo de bicicleta se registró durante el martes por la noche en Paraná. Los malvivientes, ingresaron a un garaje de una vivienda ubicada en calle Zanni y se la llevaron. Se trata de un rodado EXER, rodado 29, negra y verde. Nadia, su dueña, dialogó cony pidió colaboración para hallarla.Esa noche, la joven fue a visitar a unos amigos. “Íbamos a guardar la bicicleta en la casa, pero yo me confié en el lugar, lo vi seguro. Fue un descuido”, dijo, y agregó que “Agradezco que no me haya pasado nada a mí. Estoy mal porque es mi medio de transporte, yo lo uso para trabajar, me cortaron las piernas”.La joven pidió colaboración para encontrarla, “la bicicleta tiene un detalle particular es que el asiento no es el original, yo lo cambie y tiene rota la punta”. A su vez, Nadie comentó que todavía está pagando el rodado.Cualquier información se pueden comunicar al 4 26 15 86 o al 343 4 606 357. La denuncia está realizada en la Comisaria Tercera.