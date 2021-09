Bajo la lluvia se desarrolla la jornada abierta de vacunación contra el covid

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos avanza esta semana con la inmunización a los distintos grupos etarios. Hoy, se lleva a cabo en la capital entrerriana, una jornada abierta de vacunación para mayores de 18 años de edad.A pesar de la jornada lluviosa, una gran cantidad de personas se acercaron al Hospital de la Baxada para recibir la primera dosis de la vacuna. A primera hora de la mañana en el nosocomio aplicaban dosis de Sputnik V. Se estima que la jornada de vacunación finalice en horas del mediodía.Con motivo de la copiosa lluvia en la capital entrerriana, muchas personas asistieron en automóviles particulares y remises, además se observó una gran cantidad de asistentes con paraguas.registró el intenso movimiento que se observaba fuera del nosocomio y recogió algunos testimonios.“Nos acercamos hasta acá porque nos anotamos y el turno no nos llegaba”, dijo un joven que había ingresado con su hermano a recibir la primera dosis de la vacuna. Además, valoró que “es muy importante vacunarse, todos deben venir ya que es fundamental para vivir mejor”.Por su parte, el padre de una docente contó que fue a esperar a su hija con un paraguas para que no se moje: “Es indispensable la vacuna ya provechó la oportunidad”, resaltó el hombre.En tanto una joven que acompañó a su novio a que le apliquen la vacuna, valoró que la dosis es una esperanza para que todo vuelva a la normalidad, “el primer tiempo del aislamiento fue muy difícil, tuvimos que rebuscárnosla y trabajar de otra cosa, en mi caso me puse a hacer barbijos y vender; en tanto mi novio fue cadete”.En tanto, tres amigas de 18 años asistieron juntas a vacunarse y una de ellas resaltó que “la mayoría de los jóvenes quieren vacunarse, no importa la marca lo importante es recibirla”. Además, valoraron que aguardan saber si pueden realizar el viaje de egresados.