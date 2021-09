Segundas dosis de Sputnik V: vacunan a 900 paranaenses en una jornada lluviosa

Sociedad Distribuyen a todo el país dosis del componente II de Sputnik V

Internacionales Moderna solicitó autorización para una dosis de refuerzo de su vacuna

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para esta jornada lluviosa estaba prevista la aplicación de 900 segundas dosis de Sputnik V -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar.“Ayer vacunamos a casi 1.300 personas, casi el 100% de listado que teníamos, y esperamos que hoy podamos hacer lo mismo porque la gente recibe el turno y viene”, comunicó ala coordinadora del programa de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda.Según explicó, “para la vacunación se los cita según la fecha de aplicación de la primera dosis, y hay quienes fueron a jornadas abiertas, por eso hay personas de diferentes edades”.Debido a las inclemencias climáticas, se trataba que quienes fueron caminando no tengan que esperar mucho tiempo. “Tratamos de vacunarlos lo más rápido posible para que no se mojen; y en los vehículos, como siempre”, comentó Castañeda.En la oportunidad, reconoció que “con las dosis de Moderna ha pasado que hemos tenido que decir que vuelvan al otro día porque no abrimos un frasco de 14 dosis por cinco personas: se les reasigna el turno para el día siguiente”.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la fila para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“El 22 de mayo recibí la primera dosis y decidí esperar la segunda”, comentó una mujer al destacar que “en la familia faltan vacunarse dos de mis hijos”.“Opté por esperar la segunda dosis y acá estoy esperando para cumplir por una cuestión de seguridad”, refirió otra mujer que había recibido su primera dosis el 24 de mayo. “En mi familia ya están todos vacunados, solo falta mi nene de diez años”, agregó.“El 20 de mayo recibí la primera dosis y no tuve síntomas”, destacó otra. Y contó: “Mi hijo es el único que espera la segunda dosis porque fue a una jornada sin turno”.