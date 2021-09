Judiciales marcharon y pidieron que se aplique “la ley del enganche”

“El Gobierno provincial, a través del Ministro de Economía, nos aseguró que una vez finalizada la emergencia se iban a aplicar los porcentajes que la Corte hubiese otorgado, menos los que la Provincia pagó durante ese período. Eso reclamamos y es lo que no se cumplió”, explicó a esta Agencia el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mario BrnusakTambién se refirió a las declaraciones de Bordet, quien sostuvo que el personal judicial se encuentra en una “situación de privilegio” frente al resto de los empleados públicos, ya que sus incrementos salariales están atados a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El Gobernador dice que somos privilegiados, pero para nada lo somos. En el Poder Judicial trabajan actualmente más de 2500 personas, contando empleados, funcionarios y magistrados en toda la provincia. Se cubren organismos jurisdiccionales de más de 50 localidades a lo largo y ancho de Entre Ríos. No se crea ningún cargo nuevo si no viene acompañado de su correspondiente presupuesto; y se ingresa al Poder Judicial y se asciende a través de concursos. En pandemia estuvimos trabajando y, de acuerdo a los datos estadísticos que el mismo Poder Judicial publicó, el nivel de trabajo fue igual o superior a años anteriores”, enumeró el titular de AJER.Respecto a la ley de enganche, aseguró que “por datos estadísticos, durante los cinco años anteriores a la ley de emergencia, el Poder Judicial de la provincia recibió un 6% más que el resto de la administración pública; si lo dividimos por los cinco años es un 1,2% más y sin ningún día de paro. Previo a la ley de emergencia estuvimos trabajando 10 años, con la ley de enganche vigente, sin ningún conflicto. Por eso decimos que no somos ningunos privilegiados”, subrayó.Brnusak aseguró que ahora aguardan ser convocados por el Gobierno a una mesa de discusión para poder debatir la situación. “Nosotros intentamos, desde hace muchísimo tiempo, llegar al Gobernador y no hemos podido. Él tiene su punto de vista y nosotros el nuestro; bueno, encontremos un punto en común. Pero para eso hay que sentarse a dialogar y no hemos tenido esa oportunidad porque no nos convocan”, lamentó.“De acuerdo a lo que dijo el Gobernador, no hay motivo para que hagamos paro. Nosotros decimos que sí tenemos motivo y estamos diciendo cuál es: se nos dijo una cosa y no se está cumpliendo, el Gobernador ha faltado a su palabra”, acusó el gremialista.En relación al paro de 48 horas iniciado este miércoles, Brnusak expresó: “Hay un acatamiento muy alto, superior al 90% en todo Entre Ríos”. Detalló que se registró un 100% de adhesión en Villaguay; 95% en Concordia; 97% en Victoria; 95% en Colón; 100% en Diamante y también en Chajarí; 95% en Gualeguaychú; 82% en La Paz; 75% en Nogoyá; 100% en Tala; 87% en Paraná; 98% en Uruguay; 95% en Gualeguay; y 90% en Federación.“Estamos muy contentos por la cantidad de compañeros y compañeras que han venido de distintos lugares de la provincia”, sostuvo el gremialista y en el mismo sentido agregó: “Mucha gente se plegó y mucha gente ha venido a movilizarse hoy: es la manera que tienen de canalizar el descontento”. (Fuente: APF)