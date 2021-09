El tiempo comenzó a inestabilizarse con algunas lluvias en Paraná

¿Se trata de la tormenta de Santa Rosa?

Minutos después del mediodía se registró unasobre la capital entrerriana y el “olor a tierra mojada” sorprendió a más de uno, pudo saberEs que hace aproximadamente: el último registro que se tiene de este fenómeno fue el 9 de agosto , cuando el viento del sur hizo que descendieran la temperatura y la jornada estuvo acompañada de tormentas, lluvia y baja sensación térmica.para el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, ely Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, y el este de San Luis y La Pampa.En toda la zona afectada se prevén tormentas localmente fuertes que podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.Durante el transcurso de esta mañana "se están generando tormentas aisladas en lo que es el norte de La Pampa, sur de Córdoba, y el centro y este de la provincia de Buenos Aires", explicó en diálogo conCindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)., añadió y precisó que pueden tener actividad eléctrica, provocar chaparrones intensos de pocos minutos y caída de granizo.Sobre este punto, la meteoróloga indicó que "se prevé que el granizo sea pequeño, pero la situación hay que seguirla de cerca porque hay monitorearla tormenta por tormenta"."Por eso, se recomienda siempre seguir todos los avisos que se emitan desde el Servicio Meteorológico Nacional", agregó Fernández.Con respecto a la posibilidad de, la especialista indicó queya queLa tormenta de Santa Rosa consiste en una creencia popular vinculada con la figura de Santa Rosa de Lima que es celebrada el 30 de agosto, por lo que Fernández aclaró que "las condiciones del mito dependen de la persona que crea en el mito, si para vos la tormenta de Santa Rosa tiene que ocurrir solamente en el día 30, o puede ocurrir más menos diez días alrededor de la fecha de Santa Rosa"."Creo quefue poquito, no ocurre casi nunca", señaló.Asimismo, Fernández explicó que la posibilidad de precipitaciones en un lapso de tiempo próximo a la fecha de Santa Rosa es factible, ya que por la época del año, remarcó la especialista y aseguró que "sí es cierto que ahora las tormentas empiezan a ser más recurrentes en esa zona, pero si nos vamos a la Patagonia arranca la estación más seca".En este sentido, apuntó que en el este del país comienza la temporada de lluvias y que, según las estadísticas".A los fines de evitar inconvenientes vinculados a las condiciones climáticas, se recomienda a la ciudadanía limpiar y revisar las canalizaciones, desagües y techos de su vivienda, permanecer en un lugar seguro durante el momento de las tormentas, no sacar los residuos, no tocar cables ni postes de luz, y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.