Segundos componentes de Sputnik V: aplican 1.150 dosis en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este miércoles estaba prevista la aplicación de 1.150 segundas dosis de Sputnik V -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la fila para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Ya pasaron tres meses de la primera dosis; me ofrecieron la posibilidad de combinarla con Moderna, pero decidí esperar porque con las nuevas variantes se complica”, comentó una mujer al dar cuenta que pasó “un poco casi dos años adentro”.“A mi marido le falta la segunda dosis, ya pasaron dos meses de la primera, y mi hijo sí ya tiene las dos dosis”, indicó otra.“El 20 de mayo me aplicaron la primera dosis; me arriesgué y esperé hasta la segunda”, refirió una mujer al argumentar que durante la pandemia mantuvo los cuidados sanitarios “porque tengo dos abuelitas y gracias a Dios hemos zafado”. “Ellas ya están vacunadas y solo falta uno de mis hijos”, destacó.“Estaba desesperado porque soy chofer de colectivo y corremos riesgos”, manifestó un trabajador del volante que en mayo había recibido la primera dosis. “Preferí esperar la segunda dosis de Sputnik porque como no conocemos, no sabemos qué puede llegar a pasar”, acotó al respecto. En la oportunidad se mostró de acuerdo con respecto a que se exija la vacuna contra el Covid-19 a los trabajadores. “Es difícil ser chofer en pandemia porque no hay frecuencias y dejás a la gente en las paradas porque lo máximo que se puede llevar son 15 pasajeros”, lamentó.