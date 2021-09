Convocan a una marcha por Gonzalo Callejas: piden llevar una vela

Familiares y amigos de Gonzalo Calleja, se concentrarán este jueves frente a los Tribunales de Paraná para pedir que se “sepa la verdad” por el crimen del joven contador hallado muerto en un descampado de calle Montiel. Piden llevar una vela, usar barbijo y respetar el distanciamiento.“Queremos colaborar para que se encuentre a los verdaderos responsables, que paguen por lo que hicieron y se sepa que fue lo que realmente pasó”, expresó aLucas Callejas, hermano de Gonzalo. Asimismo, el joven manifestó que están “muy conformes” con el accionar de la Justicia y de la policía.“Pretendemos que esto no quede en la nada y que no sea un caso más. Porque hoy nos tocó a nosotros, pero les puede pasar a cualquier vecino de Paraná”, dijo. “Sabemos que nada nos va a devolver a mi hermano y no van a cambiar las cosas, solamente queremos que los responsables paguen lo que hicieron”.Sobre la causa, el joven señaló que los encargados son los abogados querellantes. “Estamos al tanto de lo que sucede y como avanza la investigación. Sabemos que esta semana va a estar el informe final de la autopsia”.“Como teoría, creo que una sola persona no pudo haber estado involucrada. Mi hermano era de contextura medio grande y no creo que alguien solo haya podido reducirlo. No queremos que alguien pague sin tener nada que ver en el hecho”, comentó.Al finalizar, Lucas indicó que la familia se siente muy acompañada. “Siempre fuimos muy unidos, los amigos de Gonzalo nos apoyan mucho y la gente de la ciudad que nos brindó su cariño y nos acompañan en todas las instancias”.