Vecinos reclaman por problemas en el suministro del agua y cloacas rebalsadas

Un grupo de vecinos del barrio 300 Vivienda, más precisamente en calle Don Bosco, pidieron una solución a los problemas de desbordes de cloacas y las falencias en el suministro de agua que sufren hace años.“Hace tres años que vinimos a vivir acá y tenemos inconvenientes con el suministro del agua y las cloacas. Tenemos cisterna y tanque, que funciona con bombas y sensores automáticos, que hoy en día no están funcionando”, expresó aDaniela, una vecina y agregó que desde el lunes “que no teníamos agua”.Al respecto, la mujer contó que por los reclamos que realizaron “se hicieron presentes los de Obras Sanitarias y nos conectaron, de manera provisoria, a la red de agua. Seguimos con el mismo problema, no anda el automático de las bombas para que nos mande a agua a todo el barrio”.El sensor de tanque, es la cuarta vez que se rompe, según manifestaron los vecinos. “Cuando llamamos al IAPV nos dicen que ellos no se tienen que hacer cargo, porque entregaron la obra a la Municipalidad. Las autoridades de la comuna, nos dicen lo contrario, que IAPV no entregó la obra. Nosotros queremos tener una solución y saber cuál es el problema administrativo que hay, que nadie se hace cargo”, apuntó Daniela.Por su parte, Valeria, otra vecina mencionó el problema que tiene con las cloacas en el barrio. “Tenemos un sistema biodigestor, que limpia el agua y larga la suciedad al arroyo que pasa cerca. Creemos que los caños son chicos, porque cuando se tapan, revienta y sale por todas partes. Es un foco infeccioso, el IAPV al principio se hacía cargo, pero después no aparecieron más. Sin embargo, todos los meses nos cobran las cuotas”.