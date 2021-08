Vecinos reclaman por el mal estado de calle Mihura

Desde hace más de 20 años, las familias que habitan en la Vecinal Corrales de Paraná reclaman por el mal estado de las calles. Al histórico reclamo se suma el mayor tráfico sobre calle Mihura producto de la obra de ensanche de avenida Zanni.“El problema son las calles de la Vecinal Corrales porque sobre Mihura hay cunetas tapadas, agua que se filtra y rompe todo. Además de los pozos que hacen que sea imposible el paso de los autos y ni hablar de cuando llueve”, apuntó auno de los vecinos, Ernesto Batagliero.“Hace dos meses vino personal municipal, sacaron fotos y la predisposición fue muy buena, pero no tuvimos ningún resultado”, comentó otra vecina.Y otro hombre, de apellido Martínez, señaló: “Hace 20 años que vivimos en el barrio, pasaron distintas gestiones y de ninguna hemos tenido una respuesta; hicimos hasta consorcios vecinales, pero no se ha llegado a respuestas satisfactorias”.Los vecinos también reclaman por el asfalto de calle Febre, “que está abandonada y no puede cruzar nadie”.“Hace unos años atrás pusimos piedras porque era intransitable por el barro, pero toda el agua que cae de calle Mihura, al no tener por dónde correr cuando llueve, rompe con lo poco que hicimos en ese pedacito”, agregó la mujer.“Queremos que abran las cunetas para que el agua corra”, exigió el hombre. También apuntar que por la crecida de pastizales prolifera la presencia de víboras y ratas. “Es una boca de lobos”, se quejó el vecino.