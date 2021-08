“A los que no tienen los permisos hay que sacarlos”, apuntó una tarjetera

Un proyecto de ordenanza pretende prohibir la actividad de los cuidadores de coches rentada en todas sus formas y bajo cualquier denominación que se utilizare en Paraná. La medida incluye a los cuidadores de autos, cuidacoches, estacionadores o lavacoches, exceptuando la actividad de los Tarjeteros debidamente inscriptos. La iniciativa promovida por los legisladores Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por el Cambio) tomó estado parlamentario y pasó a la comisión respectiva para ser analizada por los ediles del HCD.Gladys, una tarjetera apostada sobre calle Illia y apuntó: “Los que no son responsables tendrían que irse”.Para la mujer, el proyecto de ordenanza “deja mal a todos los que somos tarjeteros, cuidadores de coches, trapitos”. “Los que tenemos los permisos somos los que trabajamos día a día; tengo tres nenas que mantener y yo cuido mi trabajo y a mis clientes”, argumentó.“Cuido mucho mi trabajo, a mis clientes, trato que no van muy sobre la orilla porque chocan a los otros autos estacionados y la responsable soy yo porque soy la que los cuida”, insistió al respecto.Consultada a la tarjetera por las situaciones de violencia que se generan en torno a este tipo de prácticas de cuida-coches, la mujer comentó: “He tenido varios episodios en esta zona que es de estacionamiento medido; han venido hombres a querer estacionar, a los que no conozco, y se enojan, no te quieren pagar y siendo una mujer…”.También mencionó que “un par de clientes que estacionan del otro lado y les han querido pegar, rayar el auto, romper los espejos”.