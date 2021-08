Vacunación contra el Covid: aplicaron 700 segundas dosis de Sputnik V en un día

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este martes estaba prevista la aplicación de 700 segundas dosis de Sputnik V -con turno previo- en el Complejo Escuela Hogar de Paraná.La responsable del programa de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda, destacó la puntualidad de los convocados para la jornada. “Incluso algunos vinieron antes, porque van a completar esquemas”, resaltó.Comentó, además, que “al ser personas un poco más grandes”, si iban en sus autos particulares o remises, eran vacunadas en el interior de los vehículos. “Tratamos que sea rápido”, aclaró Castañeda.Eran 25 agentes sanitarios los apostados al operativo de vacunación contra el Covid-19. “Después de las 13 se aplicará la primera dosis de Moderna a los adolescentes de 12 a 17 años, con turno previo, y para la jornada se entregaron 80 turnos”, informó.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes esperaban su turno en la fila para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“El 3 de mayo recibí la primera dosis y esperaba la segunda dosis porque no quería otra”, indicó una mujer que prefirió no combinar el segundo componente. “Lo mejor” es completar el calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad. “Es más seguridad”, remarcó al dar cuenta que el resto de su familia “está toda vacunada”.El remisero que trasladaba a los pasajeros para vacunarse, contó: “Nunca vienen apurados porque saben que tienen que esperar”.“El 4 de mayo recibí la primera dosis y me parecía que no correspondía combinar la segunda dosis. Completo el calendario de vacunas por mis hijos y mi esposa porque nunca me quise vacunar; yo creo en mi salud”, destacó otro hombre.