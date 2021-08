Se registró un incendio de pastizales y el humo alarmó a los vecinos

Un nuevo incendio de pastizales se registró durante la tarde de este lunes en calle Ambrosetti, en inmediaciones de la cancha del Ex Ministerio.Según registró, se desató una intensa quema de ramas secas a metros de un cañaveral, que por la rápida acción de los Bomberos Zapadores no logró propagarse. Sin embargo, el humo se extendió por debajo de una alcantarilla y llegó hasta la vereda de enfrente. Afortunadamente no se registraron daños materiales ni personas heridas.Se supo que, durante la jornada del lunes, los bomberos se abocaron a sofocar cinco incendios de pastizales. Piden conciencia y que las personas eviten prender fuego, ya que, con los vientos y el pasto seco, las llamas se propagan rápidamente.