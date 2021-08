Boleterías aseguran que el paro de colectivos generó “pérdidas gravísimas”

Finalizó la medida de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó un paro nacional del servicio de transporte de larga distancia desde las 12 horas del viernes 27 de agosto hasta las 12 horas del lunes 30. Durante el fin de semana los pasajeros se vieron imposibilitados a viajar y en Paraná la Terminal estuvo desierta.“Lamentablemente nos toca la peor parte porque la mayoría de las boleterías no somos empleados de las empresas, vivimos de las comisiones de los pasajes”, dijo el dueño de la Boletería de El Practico, a“Hay personas que viajaban este fin de semana por hechos concretos y le ocasionamos un problema”, detalló y argumentó que “en un momento pensamos que se iba a solucionar el viernes y nos tomó por sorpresa que se extienda, hace más de 30 años que trabajo en esto y nos afectó tremendamente”.“Las pérdidas en las ventas son gravísimas, tanto para las boleterías como los comercios que viven del movimiento, fueron tres días completamente parados”, sentenció Aguiar.En el caso de las personas que se vieron afectadas por el paro, Aguiar señaló que brindaron la opción de pasajes abiertos que se pueden usar durante un año y hasta cambiar de titular: “Tratamos de dar opciones para no perder al pasajero”, expresó.“Ahora tenemos un poco más de demanda y las personas tomaron un poco más de confianza lo que hay menos contagios y se normaliza los controles”, explicó.El paro de actividades dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por 72 horas finalizó hoy con "un muy alto acatamiento de los trabajadores de los servicios de larga distancia", informó esta mañana el vocero de prensa de esa organización gremial, Mario Calegari"El paro fue por 72 horas y en todo el país, y el acatamiento fue contundente", destacó en diálogo con Télam el secretario de prensa de la UTA, al tiempo que informó que ya comenzó a normalizarse el servicio de larga distancia en las cabeceras. El reclamo fue por "paritarias y aumento de salarios" y también por sueldos atrasados.La UTA había iniciado la medida de fuerza a media mañana del viernes último, al no obtener resultados positivos tras distintas reuniones conciliadores que mantuvieron con los empresarios del sector a instancias del Ministerio de Trabajo."Nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar, y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden. No vamos a permitir salarios de pobreza", señaló un comunicado gremial antes de iniciar la medida de fuerza.El gremio que conduce Roberto Fernández apuntó contra los empresarios del transporte de pasajeros, a quienes acusó de "pretender negociar condiciones de trabajo a cambio de los salarios".