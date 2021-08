Manta del túnel y ermita de la virgen, a la vista: las imágenes desde el río

En la superficie

La bajante histórica del río Paraná permite advertir objetos que durante mucho tiempo estuvieron sumergidos y fuera del alcance de la vista de los navegantes. Algunos de esos objetos, cuentan con un importante valor histórico que dan cuenta del crecimiento de las localidades ribereñas.El río disminuido o incluso, ausente en diferentes lugares, deja al descubierto parte de la vida pasada.Una crónica del diariopublicada el 13 de enero de 1991 dio cuenta del hundimiento de un oratorio de la Virgen de Guadalupe, de unos cinco metros, cercano al punto donde 12 años más tarde el río se tragaría 100 metros de ruta, y la camioneta de la familia Zapata, de la que cinco integrantes, perderían la vida en dicho suceso Pese que el río se presentaba agitado este martes, producto del viento, una importante sección del techo de la ermita, gana espacio en la superficie.Pocos metros hacia el norte, se llega a la margen santafecina y se puede ver el gran socavón que tuvo la Ruta 168, el 7 de febrero de 2003, donde cayó la camioneta Dodge de los Zapata y el río se llevó la vida de cinco integrantes, tal como dio cuenta Elonce La histórica bajante del río Paraná se agudiza en la zona y es más extensa laCon el río Paraná en 38 centímetros por debajo del cero, según los registros de Prefectura Naval Argentina,La extensión de la manta protectora del túnel que quedó fuera del agua,Según contaron autoridades del ente, la estructura “se construyó en la década del 90, y es una manta geotextil con hormigón que tiene la particularidad de confinar el suelo que está entre el túnel propiamente dicho y esa defensa”, dijo a Elonce TV, el director técnico del túnel, Augusto Cortés.Tal como ocurrió el año pasado, desde el ente aclararon que el enlace vial no corre riesgo y pidieron a la población no acercarse ni caminar por encima de la estructura., afectó la zona con una amplia costa que muestra ramas y árboles acumulados en el lugar.La bajante histórica del río Paraná deja imágenes inéditas en toda la región del litoral. Con el río en 38 centímetros por debajo del cero de escala en el puerto de la capital entrerriana,En la costanera, llamó la atención fue el preocupante estado de los pilotes de los muelles, donde muchos paranaenses van a pescar. Los mismos quedaron al descubierto debido a la retirada del río y se ve el hormigón resquebrajado con los“Con la bajante vemos cosas que antes no la habíamos observado”, mencionó el presidente del Club de Pescadores, Fabián Blumenblat, a Elonce TV.“Ahora vemos paisajes que nunca vimos anteriormente, el río tiene cuatro metros menos que lo normal”, expresó.Otra de las postales que regala la bajante, es en la zona de Puerto Viejo. Allí quedó a la vista viejo remolcador que se hundió hace algunos años atrás y que reaparece en cada retirada del río.Después de atravesar calles Estrada y Leopoldo Díaz al final, quedó a la vista de todos, un viejo remolcador que naufragó hace unos cinco o seis años.