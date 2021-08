“Amor y arte” para unir Argentina y Alaska: remodelan una combi para viajar

“Amor y arte”, es un proyecto de dos paranaenses para unir Argentina-Alaska. Natalia Kowalux es artista y Gimena Theler está estudiando psicología, compraron una combi y quieren recorrer el continente.“Alaska es el punto final pero la idea es recorrer todo América, poniéndole amor y arte”, expresó aNatalia. Las jóvenes, adquirieron “Infinita”, la combi en abril “después de una búsqueda muy larga. El nombre se lo puso su mecánico y de a poco la vamos probando para que este en óptimas condiciones para cuando arranquemos el viaje”, contó Jimena.Según contaron, no tienen un diseño de ruta “ya que van a ser el viaje y las oportunidades que se nos presenten los que nos guíen”. Natalia es la conductora designada “no suelto el volante”, comentó y además está estudiando mecánica. Gimena en cambio, está aprendiendo a manejar y adaptándose a la combi.Las chicas no tienen una fecha definida, pero “sería lo más pronto posible”. Gimena se encuentra en proceso de tesis y quiere recibirse para poder emprender el viaje: “si me demoro comenzaremos recorriendo la Argentina para después ir subiendo. También estamos esperando que abran las fronteras”.se lee en la parte de atrás de la combi. Al respecto, Natalia contó que “estos vehículos, cuando van llenos no pueden ir a más de 60 Km/h. Literal que vamos a ir despacio, disfrutando cada minuto del viaje y de la vista”.Para recaudar dinero, las chicas realizan ferias y venden sus pertenencias. “La gente nos ayuda un montón, empatiza mucho con nuestra situación y colabora. Nuestras familias y amigos, nos dan una mano bárbara para que podamos cumplir nuestro sueño”.Reciben donaciones y pueden seguir su sueño a través de @amoryarteentodaspartes