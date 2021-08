Aclaran por demoras en la entrega de títulos en la escuela Puerto Nuevo

Tras el reclamo de un grupo de padres de alumnos que el año pasado cursaron el 7mo año de la Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”, por la demora en la entrega del título, autoridades del establecimiento explicaron por qué se da esta situación y aclararon que algunos de los estudiantes no han terminado de cumplir con un trabajo práctico.En diálogo con, el rector Silvio Rodríguez, explicó que, ante la pandemia, el año pasado se resolvió que en el marco de la materia Prácticas Profesionalizantes se debía hacer un trabajo integrador “que es lo que ellos van a hacer en su vida profesional”.El mismo consistía en tomar una embarcación, incluso podían usar las que tiene a disposición la escuela, “tomar las medidas, hacer los planos, la parte administrativa y de papeles de Prefectura; el cómputo y presupuesto”. El trabajo fue solicitado a los estudiantes a fines de noviembre.Rodríguez aclaró que las puertas del establecimiento estuvieron abiertas. “Pasaron las vacaciones pero los chicos no vinieron, no hicieron las cosas y en la fecha de entrega, marzo, no presentaron nada”, indicó para agregar que desde el 1º de febrero de este año la escuela estuvo abierta.Por su parte, el regente Walter Muller, mencionó que el trabajo práctico fue acordado con los padres en una reunión de Zoom. “Hubo un acompañamiento de los profesores pero los chicos no lograron llegar a un mínimo de contenidos aprobados y se les dio una nueva instancia en mayo, junio y julio pero tampoco se presentaron o aprobaron”.Asimismo, explicó que lo falta que los estudiantes aprueben es la parte práctica. “Los chicos tienen que salir con contenidos mínimos, indispensables e innegociables sabidos. Egresan con el título de Técnicos Constructores Navales”.Muller señaló que son cinco los alumnos que están en esta situación, de los cuales cuatro llegaron a la instancia de agosto y deberán defender mañana su trabajo.Finalmente, Rodríguez aclaró que “si le dábamos el título en esa circunstancia, ellos podrían a llegar a tener problemas; y si bien algunos dicen que no lo van a utilizar, algún día pueden tener la necesidad de ocuparlo”.