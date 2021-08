Aplicaron 3.000 segundas dosis de vacunas Sinopharm en Paraná

El operativo de vacunación contra el coronavirus continuó este jueves en el Hospital de La Baxada con la aplicación de 3.000 segundas dosis de Sinopharm. Se trató de personas que tenían el turno respectivo o que habían recibido la primera vacuna antes del 30 de junio.Con la celeridad de cada jornada, la gente fue pasando por los distintos boxes y todos coincidieron en que la primera dosis no les generó mayores malestares. “No me hizo absolutamente nada”, expresó un joven, quien destacó la importancia de completar el esquema de inoculación.“Hace 34 días recibí la primera y me fue bastante bien. El primer día tuve un poco de dolor de cabeza y en el brazo, pero el segundo andaba perfecto”, expresó otro muchacho, quien contó que el tiempo de pandemia “fue duro, porque perdí el trabajo. Estaba en un servicio, pero pude salir adelante. Ahora está todo más liberado y se pueden hacer otras actividades”.Otra mujer expresó que recibió la primera el 22 de julio. “hace poquito”, manifestó y dijo que “no agarré nunca covid. Esto es una seguridad, más que nada para cuidar a la familia. Se agradece a los vacunadores, porque gracias a ellos es todo más rápido”.“El mes pasado me vacunaron. No sentí ningún síntoma y no pensé que me iba a llegar tan rápido el turno. Es muy bueno que vaya de esta manera. A mis viejos les pusieron la Sputnik y están esperando la segunda dosis. Pero todo muy bien”, señaló un joven quien reconoció que el tiempo de pandemia ha sido “raro, con la facultad on line” y sin poder juntarse con amigos.