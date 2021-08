Marcha en Paraná contra la instalación de granjas industriales de cerdos

Un grupo de militantes ecologistas se manifestaron en Plaza Mansilla de Paraná en contra del acuerdo que hizo la Argentina con China por la producción de carne porcina. Las personas, sostenían carteles en los que podía leerse: "Ni soja, ni cerdos. No al acuerdo porcino con China".“Repudiamos la matanza indiscriminada de animales, que ocasionara este acuerdo. Además de la contaminación y del saqueo de nuestros bienes naturales. Tampoco no estamos de acuerdo con los agrotoxicos”, expresó aYamila.“Creíamos que era muy importante volver a encontraron y manifestarnos en contra de este acuerdo, que intenta la industrialización masiva, en megas factorías de cerdos que son para exportar y juntar dinero para pagar las deudas del FMI. El acuerdo es secreto y el conjunto de la población no tiene acceso a la información”, dijo Nadia Burgos.En ese sentido, la militante comentó que “no trae trabajo genuino, porque la labor que genera esta megafactorías es altamente precarizado, y las consecuencias ecosistémicas son devastadoras. La OMS dijo que esto es la cuna de nuevas pandemias”.El referente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi explicó que “hay que analizar los estudios de las aguas que transcurren debajo de los Feedlot. Nosotros no oponemos a ser territorio sacrificado en el mundo”.