Isabel y Oscar cumplieron 60 años de casados: una historia de amor y comprensión

El amor incondicional de la familia

Isabel Herrlein y Oscar Rutar cumplieron 60 años de casados. El matrimonio, en sus bodas de Diamante contó asu historia de amor, compañerismo y sobre la hermosa familia que formaron a lo largo de todos estos años.“Éramos vecinos, vivíamos a unos cien metros y nos veíamos seguido”, recordó Irene a Elonce TV. En tanto, Oscar dio más detalles: “Cada vez que pasaba por su casa me arrojaba piedritas, así me fui enganchando y ahora ya llevamos 60 años juntos”.”, dijo entre risas Isabel; Oscar también destacó la belleza de su esposa y agregó: “siempre fue tan buena y cálida que me cautivó” .Ella con tan solo 17 años y el con 19 años contrajeron matrimonio un mediodía en la Igelsia del Carmen en la capital entrerriana, luego en la casa de uno de sus padres realizaron el festejo con todos sus seres queridos y posteriormente vivieron tres días de luna de miel: “Fue en Santa Fe y en aquella época cruzamos en lancha, fueron días hermosos”, rememoró Oscar.Isabel recordó que cuando recién contrajeron matrimonio vivieron uno año en la casa de la madre de Oscar: “Mi suegra era muy buena, me enseñó a tejer y muchas cosas de la vida”. Luego de un tiempo, el matrimonio logró tener su propio hogar: “, en un principio teníamos una cocina, un baño y una habitación; luego con mucho amor y esfuerzo la fuimos agrandando”.“No sabía nada de albañilería, de a poco fuimos aprendiendo y haciendo las cosas”, contó Oscar y agregó que siempre hicieron todo juntos, “una vez nos caímos de un andamio porque se quebró un tirante; no nos pasó nada, pero fue un gran golpe”.Esa fue tan solo una de las innumerables anécdotas que el feliz matrimonio tiene: “Siempre nos cuidamos, vivimos muchas cosas, pero sabemos que si hay algún problema lo hablamos y todo se soluciona”.Fruto del amor entre ambos, tuvieron tres hijos y formaron una hermosa familia: “Primero nació Graciela, seis años más tarde vino Lucrecia y 12 años después llegó el bebé de la familia Adrián”. Con el correr de los años sus hijos se casaron y llegaron los nietos: “Son nueve, son una maravilla y muy buenos con nosotros, los amamos incondicionalmente”.Consultados sobre la fórmula de la felicidad, Isabel, rápidamente respondió que “”,reveló.“Hoy en día los jóvenes no aguantan tanto, siempre decimos que tienen que ser más tolerantes”, explicó y dijo que es un consejo que les da a menudo a sus nietos.Isabel contó que durante la pandemia atravesaron situaciones muy difíciles, pero siempre primó el cariño y la contención de toda la familia. “Nuestros hijos nos pedían que no salgamos, entonces nos traían todo a casa, luego cuando todo fue aflojado comenzamos a salir de a poquito”.Ella mencionó ambos se contagiaron de coronavirus; Oscar estuvo internado 18 días y ella estuvo sola en su hogar. “Fue muy difícil, con mis hijos y nietos hicimos viodeollamadas, nuestros amigos me llamaban de tarde, y pasaba el día”, pero confesó que se angustiaba mucho cuando llegaba la noche: “”.Oscar agregó que sus días en el hospital fueron muy difíciles, “”. Cuando finalmente fue dado de alta y pudieron reencontrarse los invadió la emoción: “En el pasillo las enfermeras y médicos aplaudían y”, dijo Isabel muy emocionada.Ambos coincidieron en que durante estas seis décadas tuvieron muchas peleas, pero nada grave: “Las reconciliaciones fueron hermosas y todo es parte de la vida”, dijo Isabel.La hermosa pareja contó que todavía tienen muchas cosas por vivir. “Estamos planeando un viaje para hacerlo cuando todo mejore”, culminó Oscar.