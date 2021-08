Vacunación contra el Covid-19: aplicaron 3.090 segundas dosis en un día

Paraná Aplicaron 800 dosis contra el coronavirus en Complejo Escuela Hogar

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Según pudo sabereran 3.090 los turnos asignados para la aplicación de segundas dosis de Astrazeneca en el hospital de La Baxada; aquellas personas que recibieron la primera dosis antes del 30 de junio y si por algún conveniente no habían recibido la confirmación del turno también podían acercarse para completar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.En tanto, este jueves se aplicarán segundas dosis de Sinopharm con turno asignado; quienes no reciban la confirmación del turno y ya pasaron más de 30 días de la primera dosis, también pueden concurrir al nosocomio para completar esquemas.rescató el testimonio de quienes aguardaban su turno en la fila para recibir su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.“Con la primera dosis, a la noche sentí como un bajón, que se me fue pasando durante el día”, rememoró un hombre al dar cuenta que los síntomas justifican la aplicación de la vacuna. “Estuve resguardado y muy poco contacto porque tengo un negocio, así que tomé los recaudos necesarios. Me cuidé y no me contagié”, rescató.“Para poder cuidarnos y cuidar a los demás”, acotó una mujer al argumentar su decisión de vacunarse contra la pandémica enfermedad.Otras mujeres indicaron que tras la primera dosis de Astrazeneca sufrieron síntomas de decaimiento, el que superaron tras una noche de reposo. “Recomiendo vacunarse para prevenir y en caso de contagiarse de Covid-19, que la enfermedad no sea letal”, alentó una de las que iba a ser inoculada.