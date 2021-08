Día de la Ancianidad: “Ellos merecen respeto”, resaltaron desde una residencia

¿Cuáles son los derechos de la ancianidad?

El 28 de agosto se celebra el Día de la Ancianidad porque el mismo día, pero de 1948, Eva Perón proclamó los "Derechos de la Ancianidad" que se incluirían en la Reforma Constitucional de 1949.visitó la residencia municipal “Madre Teresa de Calcuta”, donde este viernes se desarrollará una charla sobre los derechos de la ancianidad, el respeto entre estos, y de la que participarán los alojados, personal de la residencia y los talleristas“Ellos merecen el mismo respeto por más que estén en situación de calle y alojados en esta institución; son personas que saben mucho, por eso recomendamos acercarse a conocerlos, porque a uno le cambia totalmente la cabeza al sentarse a charlar con ellos”, ponderó la directora de la residencia, Caminal Mailo. “En lo personal, me aportan muchísimo y aprendí mucho con ellos”, resaltó al mostrarse “contenta y orgullosa de lo que son hoy”.De acuerdo a lo que informó la titular del hogar, hay 11 alojados y desde mayo ya todos tienen la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.En la oportunidad,rescató la experiencia de tres de los residentes del hogar municipal “Madre Teresa de Calcuta”.“Tuve una infección en la pierna y estuve mucho tiempo inactivo; salgo poco porque me cuido y quiero empezar a trabajar. A veces salgo a caminar solo y tranquilo, para hacerlo bien”, contó Carlos, quien aseguró que fue empleado de comercio y metalúrgico. “Ahora quiero volver a trabajar”, resaltó.Tras su testimonio, se bregó para que la ciudad esté adaptada, para que todos puedan transitarla, dado que el estado de las veredas es un impedimento para el paso de personas con movilidad reducida.“Estamos un poquito desgastados, pero todavía hay tiempo”, comentó Rubén. “Pasamos mucho tiempo encerrados y ahora estamos volviendo a salir, de a poco, y con todos los cuidados; ya tenemos las dos vacunas”, agradeció.Aníbal, en tanto, comentó: “Yo me engancho en todas las actividades que se realizan acá”.Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular.El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.