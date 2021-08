Aplicaron 800 dosis contra el coronavirus en Complejo Escuela Hogar

Avanza la vacunación contra el coronavirus y en el complejo escuela Hogar y se programaron 800 turnos para mayores de 30 años y “en el caso de personas que padecen patologías de riesgo y no se lo han llamado se le aplican la primera dosis de Sputnik V”, dijo una de las encargadas de la vacunación a“Las personas vienen de manera constante pero no se generaron largas colas como en oportunidades anteriores y se avanza rápidamente”, valoró la vacunadora y resaltó que "hay personas que tienen mucho miedo al pinchazo, hay algunos que se descomponen, otros se emocionan mucho”.Por otro lado, la trabajadora hizo referencia a la vacunación a niños y adolescentes entre 12 y 17 años. En este caso, explicó que muchas veces “las personas confunden el rango etario con el horario, y les pedimos que respeten el horario que se le asignen”.“Es un bien para todos”, valoró una mujer que recibió la primera dosis contra el coronavirus y destacó que “es una tranquilidad y una esperanza para volver a la normalidad”. Además, instó a que todas las personas se animen a aplicarse la vacuna.En tanto, la enfermera, Marcela Villalba, contó que hay personas a las que se les aplica la vacuna y les queda una pequeña marca o bulto, “si el brazo eta relajado, ayuda mucho; siempre recomendamos que las personas no se rasquen, ni se friccionen, en 48 horas se debe ir la reacción”.