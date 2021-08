La Municipalidad labró 14 actas por eventos sociales no permitidos en Paraná

Desde la sanción de la ordenanza 9972 que establece fuertes multas a quienes realicen eventos sociales no permitidos en el marco de la pandemia de Covid-19, la Municipalidad de la capital provincial labró un total de 14 actas de comprobación. Del total, se sustanciaron siete procesos completos.



El director de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, Guillermo Comas Cancio, detalló que desde el 29 de junio a la fecha, ya se labraron 14 actas de comprobación por eventos sociales no permitidos en el marco de la ordenanza 9.972.



El funcionario indicó que del total de actas labradas, se sustanciaron siete procesos completos, uno de ellos se encuentra apelado y los restantes se encuentran en desarrollo.



No obstante, hasta el momento el Municipio no pudo cobrar las multas impuestas. Es que según explicó, ninguno de los infractores se acogió al pago voluntario que efectiviza una quita del 50% y se encuentran en rebeldía con sentencia en contra. Por ello, los procesos fueron remitidos a Asuntos Judiciales del Municipio para ser ejecutados vía apremio.



Vale recordar que según la Ordenanza, el dinero que se recaude en concepto de multas será destinado al fondo de 10 millones de pesos que el Gobierno municipal designó para la asistencia económica a pequeños y medianos comerciantes locales afectados por la pandemia.



En esa línea, Comas Cancio anticipó que la posibilidad de cobro ronda entre 1.980.200 pesos y 2.436.000 pesos, ya que las multas impuestas oscilan entre los 4.700 y 6.000 uf. (APF)