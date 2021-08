Se incendió la casa de un conocido vendedor de verduras en Paraná

Parte de una vivienda, en barrio San Agustín, fue consumidas por las llamas durante la mañana de este martes. Según se supo, la casa pertenece a Miguel Ramón Tablada , más conocido como "Carlitos", que hace más de 50 años vende frutas y verduras en la esquina de calles Racedo y Cura Álvarez.“Me fui hacer un mandando y cuando volví encontré mi casa en llamas. Entre corriendo, pensando que mi nieta estaba dentro, en la desesperación me quemé parte del cabello, porque no veía nada. Comencé a gritar y muchos vecinos nos socorrieron”, expresó ala mujer de Miguel. Afortunadamente, la menor pudo salir por sus propios medios antes que el fuego se propague y dio aviso de lo que estaba sucediendo.Según relató, “ahora no sabemos qué hacer, por el fuego se quemaron varias paredes y el techo quedó roto. Tenemos miedo que se derrumbe por la otra casa que tenemos arriba”. Por el momento se desconocen las causas del incendio.Por su parte, “Carlos” agradeció la ayuda que recibió para sacar las cosas de su vivienda y que no se quemen. “Le pido a las autoridades algún subsidio por parte del ANSES para poder arreglar mi casa. Junto a mi mujer somos jubilados, pero seguimos trabajamos tener una linda casa y en un minuto todo se acabó”.