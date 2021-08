Yegua robada: “Pagué 60.000 pesos por ella”, dijo mujer que tenía al animal

“Pagué 60.000 pesos por la yegua”

Luego de los incidentes que se registraron en la noche de este lunes en Barrio 98 Viviendas, por el recupero de un caballo que había sido denunciado como sustraído en la Comisaría de Strobel (departamento Diamante), en la mañana de este martes la policía logró recuperar el animal., el Subcomisario Guillermo González, de la Comisaría Tercera, dio detalles del procedimiento realizado cerca de la hora 10 y que permitió hallar el equino en cuestión. Se trata de una yegua de raza mestiza, de seis años de vida.“Mientras personal de esta Comisaría realizaba una recorrida peatonal por las vías férreas, logran divisar al animal, el cual era llevado a tiro por un hombre y una mujer, los cuales, al ver la presencia policial, dejan el caballo y se dan a la fuga. Logrando de esta manera recuperarlo”, indicó.Sobre el caballo, el Subcomisario dio cuenta que fue examinado por el veterinario policial se encuentra en buen estado de salud y ya se dispuso que sea entregado a su real propietario, “el cual está muy contento de reencontrarse con el animal”.Finalmente, González hizo referencia a los incidentes registrados en horas de la noche del lunes y remarcó que “las personas que tenían el equino, las cuales están identificadas, reaccionaron de mala manera al procedimiento y arremetieron contra el personal policial, por lo que se tuvo que hacer uso de cartuchería anti tumulto”.llegó hasta el Barrio 98 Viviendas y dialogó con los vecinos implicados en este hecho. La mujer que tenía en su poder a la yegua afirmó que la compró de buena ley y pagó 60.000 pesos por el animal.“Compré una yegua y la policía se arrimó a mi casa diciendo que era robada. Les dije que me mostraran el papel de la denuncia o que viniera la dueña que yo le iba a entregar al animal; pero a los policías no porque ya me pasó una vez”, expresó Estela Centurión para afirmar: “a la yegua la compré, no la robé, la compré legal y si venía mal yo no sabía nada”.La mujer afirmó que hace 15 días pagó “60.000 pesos” por la yegua.Por su parte, vecinas de Centurión expresaron sus críticas por el accionar policial: “había criaturas y las lastimaron, no tuvieron códigos. Todo fue una confusión de la policía porque ella estaba dispuesta a entregar la yegua; agredieron a la gente, tiraron balas de goma, gases y estaban los chicos”, expresaron.