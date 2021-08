Monseñor Puiggari agradeció las muestras de afecto y oraciones recibidas

A través de un mensaje Monseñor Juan Alberto Puiggari agradeció “de corazón la cercanía, saludos y oraciones con motivo de mi reciente cirugía, la cual, gracias a Dios y la oración de tantas personas, salió muy bien”.



En su escrito, el arzobispo agregó que “en estos días próximos pasados he podido regresar a esta querida Arquidiócesis de Paraná y me encuentro en una etapa de recuperación”.



Finalmente, monseñor Puiggari indicó que “los encomiendo al cuidado maternal de Nuestra Madre y Patrona, Nuestra Señora del Rosario y les envío mi bendición”.



Vale recordar que el pasado 20 de julio, Puiggarri fue intervenido en el hospital Austral de Buenos Aires, donde le colocaron cuatro nuevos by pass, y tras recibir el alta médica, permaneció unos días en esa ciudad para luego regresar a la capital entrerriana y realizar su completa recuperación.