Jerarquizados reclamaron por la reapertura de la paritaria salarial

Paraná Desde la municipalidad respondieron al reclamo por salario de jerarquizados

Jerarquizados de la Municipalidad de Paraná reclamaron por la reapertura de la paritaria salarial; lo hicieron este martes frente al Palacio Municipal. Desde la APS se anticipó que, si no obtienen respuestas al reclamo, la semana próxima habrá una movida con retención de servicios.“Es una jornada de protesta para visibilizar la realidad de los trabajadores municipales, y para pedirle al intendente que reabra la mesa de discusión salarial, en la que este gremio -en marzo- entendía que no podía firmar ese acta-acuerdo porque era anual; el tiempo nos ha dado la razón y a pocos meses, el trabajador se ve desbordado con un sueldo de miseria que hace que cada vez más los trabajadores estén empobrecidos”, argumentó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand.Y agregó: “El salario mínimo de un municipal es de 32.000 pesos, el que está alcanzado por más de la mitad de la planta del personal; ante una canasta básica de 62.000 pesos estamos muy por debajo de lo que se necesita para vivir”.Según comentó, unos 2.700 trabajadores, es decir, más de la mitad de los municipales, percibe ese salario mínimo. Se indicó, además, que la planta municipal se incrementó con el ingreso de monotributistas.Levrand aseguró que el sindicato no ha mantenido encuentros con los funcionarios municipales, pero mediante expediente sí se solicitó la reapertura de paritarias.“Se harán las cosas como corresponde, teniendo en cuenta los reclamos, pero también haciendo visible que el intendente Bahl gobierna hacia la comunidad”.“Si yo ganara lo que gana el contador Macri también tendría paciencia. Hay que estar en el bolsillo de los trabajadores”, retrucó Levrand. “Y ya que él es contador le pedimos que sume cómo se puede vivir” con un salario municipal.“Los ascensos automáticos están establecidos por ordenanza, se deben desde el 2019 y en este 2020 estamos atrasados con dos ascensos”, apuntó al remarcar: “No todos ascienden y ese ítem no es parte del salario”.En tanto, el secretario gremial de la APS, Ariel Garay, argumentó: “No hay un gremio que haya cerrado la paritaria por debajo del 45% cuyos sueldos mínimos son superiores a lo que cobra un municipal. Y desde Nación se dice que se subirá el Mínimo, Vital y Móvil a 35.000 pesos”.“Nos piden paciencia, pero por qué no tienen paciencia para dejar de contratar funcionarios, de pagar dobles sueldos, si vienen desde la Provincia con un sueldo que no es el de un trabajador; o que trabajen ad honorem”, recomendó al remarcar que “con 32.000 pesos no vive nadie”.Por su parte, Eva, una jubilada municipal, comentó que “el sueldo de un pasivo municipal de categoría, pero sin funciones, está debajo de los 50.000 pesos”.Finalmente, Levrand anticipó que, si no obtienen respuestas al reclamo, la semana próxima habrá una movida con retención de servicios.