Miles de paranaenses completaron el esquema de vacunación con dosis de Moderna

En el hospital de La Baxada aplicaron este martes segundas dosis de Moderna para completar el esquema de vacunación contra el coronavirus a quienes recibieron Sputnik V y aceptaron la combinación de dosis. A diferencia de la víspera en que la mayoría eran adultos mayores hoy se observaba gente más joven que en su mayoría había sido vacunada en mayo o principios de junio.“Recibí la primera dosis el 18 de mayo. El domingo me llegó el mensaje con el turno. No tengo problemas en la combinación. Los que nos dan los consejos son científicos, así que tengo confianza. Yo y mi familia nos cuidamos muchísimo, así que esto me da más seguridad”, contó una mujer aUn joven relató que “hace tres meses recibí la Sputnik. Acepté la combinación porque vi que la mayoría lo estaba haciendo y además tiene buena aceptación a nivel mundial”.Acotó que “la pandemia al principio fue dura y luego, con esto de la vacunación, bastante movilizador. Es como un cierre de ciclo” y manifestó que en su familia solamente resta vacunarse su hermano que es menor de 18 años.“Acepté la combinación porque hay que vacunarse, no solamente para cuidarse uno, sino a todos. Desde chiquitos, nunca preguntamos qué marca era la vacuna”, enfatizó un hombre.“Es para mejor calidad de vida y para estar más tranquilos. No tuve dudas en aceptar la combinación”, señaló otra señora.