Grieve: “Por primera vez hay equilibrio de pacientes covid y otras patologías”

Guillermo Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, dialogó con Elonce TV en relación a la situación que atraviesa el país y la provincia por el coronavirus sobre la ocupación de camas UTI.el jefe de la terapia intensiva.“Por primera vez se equilibraron los pacientes covid y con los de otras patologías”, destacó. A la vez, comentó que “disminuyeron las internaciones moderadas y eso permite ir reciclando los pacientes que van saliendo, sin un ingreso mayor. Antes, por cada internado que salían, entraban dos: ahora no hay un ingreso en igual equilibrio, es decir, va siendo negativo secuencialmente en estas últimas cuatro semanas”.Grieve se mostró esperanzado y agregó que “esperamos que la semana que viene, continuemos con este descenso y nos encontremos por debajo del 70% de ocupación de camas a nivel provincial”. Sin embargo, remarcó la necesidad de “seguir cuidándonos y respetando las medidas para que no avance la variante Delta”.“Es cierto que la Delta está en Buenos Aires, Córdoba y Salta, pero también es cierto que no se transmitió con la rapidez que se esperaba. En Entre Ríos no está presente esta variante y esperemos que siga así; tenemos que esperar unas semanas para ver qué sucede en la provincia”, finalizó.