Fuertes vientos y bajante: los inconvenientes para la pesca

José Luis Páez, un pescador de Puerto Sánchez

La bajante del río Paraná ha complicado a los pescadores artesanales que no consiguen ganarse su sustento diario de manera satisfactoria.El fin de semana hubo "tormentas de arena", causadas por el intenso viento que se presentó y la gran cantidad de bancos de arena., se refirió al suceso: "Acá nos castiga mucho, tanto por el viento del norte, como del sur. Con la pesca este fin de semana, nos fue pésimo. Las canoas que tenemos son chiquitas, por lo que con la marejada que hay, les entra agua".Además, "por el viento, los raigones se mueven y nos cortan las herramientas. El río está playo y se hace mucha marejada, mucha ola. No se puede andar. El sábado hubo viento norte, ayer domingo, viento del sur; y este lunes, viento del este", refirió.El hombre, hace 45 años que vive de la pesca. "Siempre estamos complicados, pero así como está el río hoy no lo hemos visto. No sabemos a quién acudir. Para el gobierno no existe el pescador. Hace unos años nos daban un subsidio una vez al año, pero ahora ya no nos dan más".