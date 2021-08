Orgullo paranaense: cinco estudiantes ganaron un concurso literario nacional

Estudiantes del Instituto D-90, “Santa Ana” de Paraná participaron un concurso nacional literario sobre Ana Frank. Los cinco alumnos, incentivados por la docente de Lengua y Literatura, escribieron diversas piezas literarias y fueron los ganadores del certamen.Se trató del XIII Concurso Literario Nacional "De Ana Frank a nuestros días". El certamen estuvo destinado a jóvenes de entre 13 y 25 años. Consistió en la escritura libre y expresiva de un texto literario vinculado a Ana Frank, el nazismo, la dictadura militar en la Argentina, los derechos humanos en la actualidad, la convivencia en la diversidad, la discriminación y la violencia.Al respecto, la docente de Lengua y Literatura, Camilia Goigniat, expresó que “el concurso convocaba a escribir diferentes tipos de textos literarios, ya sea ensayos, diarios íntimos, cuentos; había una libertad para escribir, pero tenían que cumplir con ciertos criterios de evaluación, como creatividad, organización de la información, entre otros”.En este sentido, manifestó que “el concurso literario es una manera de fomentar la escritura en los jóvenes que tienen mucho para decir, y es un orgullo”. Sobre los ensayos, Camilia señaló que “la escritura de los textos se enmarcó en la instancia de integración, la idea era hacerlo en el aula y debido al sistema de clases mixto a las correcciones las hacíamos de manera virtual”.“Es un orgullo inmenso de los chicos, siempre apostamos a este tipo de experiencias educativas con los estudiantes, la escritura es un proceso que se construye”, valoró la vicerrectora de la institución educativa.Una de las estudiantes ganadoras, Micaela Fabri, destacó que su ensayo estuvo basado en “la vida de los niños y jóvenes durante la época de Hitler; es una situación inimaginable y horrible”, y remarcó que se sorprendió mucho cuando le dijeron que era una de las ganadoras, “no lo podía creer, no sabía cómo reaccionar”.Por su parte, otra de las estudiantes premiadas, Pereyra, contó que es la primera vez que participó de un certamen similar, “es una alegría, leí el libro por interés personal hace un tiempo y fue toda una sorpresa”, mencionó.“No me lo esperaba para nada, en mi caso escribí un diario sobre el contexto histórico, la discriminación y violencia”, valoró otro de los estudiantes premiados, Acosta Ignacio.Pilar Sánchez, sumó que su ensayo se basó en la educación de los niños y jóvenes, “fue muy impactante la manera de adoctrinar que tenían”.En tanto, Agostina, señaló que “es una alegría compartida, habla mucho de la escuela y la profesora; en mi caso escribí un cuento infantil y no hay que dejarse influenciar fácilmente”.