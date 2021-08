Felipe cumplió 101 años y recitó un verso de memoria con una gran enseñanza

Felipe “Barullo” Martínez cumple este lunes 101 años de vida. Lo festejó con un asado en familia y un grupo de amigos que representó a los 50 que faltaban. Durante la celebración, recitó un verso de memoria con una gran enseñanza para jóvenes y amigos.“Contento de estar con mis hijos y un grupo de amigos que representa a 50 que faltan”, alentó Felipe a“Dios nos bendice para que podamos vivir bien, como les deseo a todos, lo mejor de la vida, como lo viví yo”, remarcó al contar que iba a compartir un asado para celebrar sus 101 años de vida.Felipe nació en María Grande en 1920. “Llegué a Paraná en el año 45, trabajé para una empresa y ahí me hice amigo de todos los de Oro Verde; con un señor de apellido Hasenauer clavamos todas las estacas de Oro Verde y por eso tengo la ilusión de ser amigo de toda esa gente”, reafirmó al recordar que “en aquel tiempo, era un barrio chiquito, no había tantas calles y avenidas como ahora”.Durante su juventud fue jockey y según lo que le contó acorrió en muchas cuadreras de campo y en los hipódromos de Paraná, Rosario y San Isidro. En la actualidad, “Barullo”, como lo conocen en los clubes, es jugador de bochas. También se define como hincha de Independiente.Se recordará que, en marzo de este año, cuando Felipe recibió su vacuna contra el coronavirus , había destacado: “He vivido siempre trabajando. Nunca falté ni llegué tarde”.“Es una emoción muy grande, yo ni pienso llegar a esa edad, pero lo intentaré”, comentó una de las hijas que lo acompaña. La mujer reveló que a diario reniega por la inquietud de su padre: “Papi no andes cavando tierra porque no podes por la edad, pero él va igual; papi no andes con la escalera para subir arriba, pero él va igual; es peor que los chicos”.“Felipe es el personaje del barrio, no solo es el vecino común, sino el amigo, compañero, el solidario que siempre está, el que tiene la cuota de humor en todas las reuniones porque recita, canta y baila. Tiene una alegría que te transmite y su secreto es no tener malos pensamientos”, comentó una vecina.Para cerrar, Felipe regaló las estrofas de un verso que recitó de memoria, titulado “EI juego de azar”.